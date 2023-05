Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Gemeinderat hat am Dienstagabend beschlossen, das Freibad in dieser Saison wegen der Corona-Beschränkungen geschlossen zu lassen. Der Freibadkiosk soll jedoch am Freitag, 19. Juni, geöffnet werden.

Gäste können einen Teil des Freibades als Biergarten nutzen. Der Kiosk ist Mittwoch bis Samstag ab 17 Uhr und jeden Sonntag ab 15 Uhr geöffnet. Ob die traditionell Ende August abgehaltene