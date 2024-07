Der Gemeinderat Bosenbach hat am Dienstagabend einen neuen Ortsbürgermeister gewählt. Einstimmig votierten die zwölf Ratsmitglieder für den 27 Jahre alten Tobias Allmang. Zum ersten Ortsbeigeordneten wurde Thomas Keller bestimmt, zum zweiten Ortsbeigeordneten Jochen Allenbacher. Zuvor hatte Martin Volles, nach dem Rücktritt von Gemeinderat und Verwaltungsspitze Ende vergangenen Jahres kommissarisch als Ortsbürgermeister im Amt, die zwölf bei der Kommunalwahl am 9. Juni gewählten Ratsmitglieder per Handschlag verpflichtet.

