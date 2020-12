Der Bosch-Konzern will in Homburg offenbar nicht nur mobile, sondern auch stationäre Brennstoffzellen fertigen, die Strom für Städte, Fabriken oder Rechenzentren liefern können. Dies bestätigte ein Unternehmenssprecher auf RHEINPFALZ-Anfrage. Dabei kooperiere Bosch mit dem britischen Unternehmen Ceres Power.

Die Serienproduktion der Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC) soll im Jahr 2024 an drei Standorten beginnen: in Bamberg, Wernau und Homburg. In Homburg soll nach Aussage des Sprechers eine Komponente der Brennstoffzelle, die sogenannte Hot Box, gefertigt werden.

Bisher Diesel-Standort

Bislang beschäftige der gesamte SOFC-Bereich inklusive der Entwicklung 250 Menschen im Unternehmen. Wie viele Jobs die SOFC-Produktion in Homburg sichere oder schaffe, hänge davon ab, ob sich die Brennstoffzelle zum Massenprodukt entwickele, sagte der Sprecher.

Bosch plant nach eigenen Angaben, bis 2024 einen dreistelligen Millionenbetrag in die SOFC zu investieren. Zum Investitionsvolumen in den Saar-Standort wollte sich der Unternehmenssprecher nicht äußern.

In Homburg produziert der Konzern derzeit in zwei Werken Technologie für Diesel-Fahrzeuge. Der Betriebsrat fordert seit Jahren die Ansiedlung neuer Produkte. Im Frühjahr hatte das Unternehmen angekündigt, in Homburg in die Produktion von mobilen Brennstoffzellen investieren zu wollen. Diese könnten in Fahrzeugen zum Einsatz kommen.