120 Impfdosen Moderna stehen für die Booster-Impfaktion am Samstag, 11. Dezember, in St. Julian zur Verfügung. Zwischen 12.45 und 16 Uhr sind noch Termine frei für diese Aktion der Ortsgemeinde in Kooperation mit den Ärzten Roland und Maximilian Alt aus Offenbach-Hundheim. Eine Anmeldung über www.sankt-julian.de/impftermin ist erforderlich. Geimpft wird nur, wer mindestens 30 Jahre alt ist, und dessen zweite Impfung mindestens sechs Monate her ist. Einmalig mit Johnson & Johnson Geimpfte könnten nicht teilnehmen, da für sie eine doppelte Dosis benötigt werde, erklärt Ortsbürgermeister Philipp Gruber. Das könne mit dem Online-Buchungssystem nicht auf die zur Verfügung stehenden Dosen berechnet werden.