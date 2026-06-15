Nach Corona griffen viele zum Schläger. Jetzt tummeln sich Talente auf den Plätzen des TC Waldmohr, der ein Team nach dem anderen anmeldet – aber auch ein Problem hat.

Die Herrenmannschaft des TC Waldmohr hat ihre Erfolgsserie fortgesetzt und das Heimspiel gegen den Tabellendritten TC Mackenbach in der B-klasse der Viererteams mit 4:2 gewonnen. Nach dem vorletzten Spieltag bleibt das Team ungeschlagen und weist 7:1 Punkte auf. Dennoch musste Waldmohr die Tabellenführung an den punktgleichen 1. TC Bruchmühlbach abgeben, der zeitgleich mit 6:0 gewann und nun das bessere Matchverhältnis besitzt. Am kommenden Sonntag kommt es in Bruchmühlbach zum entscheidenden Duell um die Meisterschaft.

Mit Doppeln zum Gesamtsieg gegen Mackenbach

Gegen Mackenbach blieb die Begegnung lange spannend. Nach den Einzeln stand es 2:2. Nikolas Fisch ließ Luca Klein beim 6:1, 6:1 keine Chance. Auch Nachwuchsspieler Alexander Schwarz überzeugte beim 6:2, 6:2 gegen Kevin Radl. Moritz Fell musste sich Tim Rheinheimer trotz des gewonnenen ersten Satzes nach Match-Tiebreak mit 6:4, 2:6, 3:10 geschlagen geben. Johannes Reiser unterlag Nico Lewandowski mit 3:6 und 2:6. Die Entscheidung fiel in den Doppeln, in denen Waldmohr seine Stärke ausspielte. Patrick Bugarcici und Moritz Fell setzten sich gegen Klein/Rheinheimer mit 6:1 und 6:2 durch. Nikolas Fisch und Kilian Phillips machten mit einem 6:2, 6:1 gegen Lewandowski/Radl den Gesamtsieg perfekt.

Dass Waldmohr überhaupt um die Meisterschaft kämpft, überrascht selbst die Verantwortlichen. Die Herrenmannschaft wurde vor der Saison neu formiert und trat freiwillig den Gang von der A- in die B-Klasse an. Mit Alexander Schwarz, Johannes Reiser und Kilian Phillips rückten gleich drei Spieler aus der U18 in die aktive Mannschaft auf. „Vor der Saison haben wir uns überhaupt kein Ziel gesetzt“, sagt Spielführer Moritz Fell. „Die jungen Spieler müssen erst Erfahrungen sammeln. Umso erfreulicher ist ihre Entwicklung.“ Trainer Patrick Bugarcici, der neben den Herren auch die Herren-30-, Herren-50-, Herren-55- und Herren-60-Teams betreut, ist von dem Nachwuchs begeistert. „Die jungen Spieler machen das super. Sie befolgen meine Ratschläge und sind wahnsinnig ehrgeizig. Außerdem benehmen sie sich auf dem Platz vorbildlich und sind sehr lernwillig“, lobt der Trainer. Er sieht den Verein für die Zukunft gut aufgestellt: „Ihre Eltern spielen ebenfalls bei uns. Ich bin guter Dinge, dass sie dem Verein lange erhalten bleiben.“

Trainer Patrick Bugarcici: „Irre, was hier abgeht“

Parallel zur Neuaufstellung der Herren gründete der TC Waldmohr auch eine Herren-30-Mannschaft, in die mehrere erfahrene Spieler wechselten. Auch dieses Team führt die Tabelle der B-Klasse an. Für die kommende Saison denkt der Verein sogar über eine Herren-40-Mannschaft nach. Der sportliche Aufschwung spiegelt die Entwicklung des gesamten Vereins wider.

„Zurzeit erleben wir einen richtigen Boom. Es ist irre, was hier abgeht“, sagt Bugarcici. Der TC Waldmohr verfügt mittlerweile über drei Damen-30-Mannschaften, eine Damen-40-Mannschaft sowie eine neu gegründete aktive Damenmannschaft. Hinzu kommen eine U15- Mädchen-, eine U18-Mädchen und U18-Jungenmannschaft sowie eine gemischte U10-Mannschaft. Rund 60 Jugendliche nehmen am Training teil. Dienstags und donnerstags wird von 14 bis 20 Uhr trainiert. Steffen Keller kümmert sich unter anderem um Schnupperkurse und ältere Mannschaften.

Zwei Plätze mehr wären jetzt schon gut

Als Gründe für den Mitgliederzuwachs sieht der Verein unter anderem die Corona-Zeit, in der Tennis als kontaktarme Sportart an Attraktivität gewann. Hinzu kamen ehemalige Fußballer sowie neue Mitglieder, die über Schnupperkurse den Weg zum Tennis fanden. Der Boom bringt allerdings auch Herausforderungen mit sich. „Wir haben mittlerweile zu viele Mannschaften und zu wenige Plätze“, sagt Bugarcici. Der Verein verfügt derzeit über fünf Tennisplätze, zwei weitere könnte der TC Waldmohr nach eigenen Angaben gut gebrauchen.

Bevor aber über Ausbaupläne nachgedacht wird, steht das sportliche Saisonfinale an. Am Sonntag gastiert Waldmohr beim Tabellenführer Bruchmühlbach. Da die Gastgeber das bessere Matchverhältnis besitzen, muss der TCW gewinnen, um Meister zu werden. Spielführer Moritz Fell spielt nicht mit. Trainer Patrick Bugarcici könnte aber zum Einsatz kommen: „Ich spiele meist nur im Doppel. Wenn wir nicht genügend Leute sind, kann es sein, dass ich gegen Bruchmühlbach auch im Einzel spiele.“