Nachdem am Dienstag von 50 positiven Tests die Rede war, sind Stand Mittwochvormittag 11 Uhr 43 Bewohner und 20 Mitarbeiter des Bodelschwingh Zentrums in Meisenheim positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weitere Ergebnisse werden am Donnerstagmorgen erwartet. Dies teilte der Träger des Zentrums, die Stiftung Kreuznacher Diakonie, in einer Pressekonferenz mit.

Um den Verlauf der Infektion nachvollziehen zu können, sollen alle Bewohner und Mitarbeiter des Zentrums in den kommenden Tagen getestet werden, allerdings nicht die in den ambulanten Häusern in der Stadt, sagte Michael Sicker,

Hygienebeauftragter Arzt für das Zentrum, gegenüber der Presse.

Nach aktuellem Stand sei die Infektion auf das Haus Schlossblick begrenzt. Für dieses wurde Quarantäne angeordnet. Weitere Häuser und Wohngruppen befinden sich nach Angaben der Stiftung in freiwilliger Quarantäne.

Im Bodelschwingh Zentrum leben Menschen mit geistigen Behinderungen, mit mehrfachen Schwerstbehinderungen, mit Verhaltensauffälligkeiten und mit Autismusspektrumstörungen.

Mehr zum Thema