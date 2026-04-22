Am Sonntag, 3. Mai, findet die Auslosung für das Tennisturnier statt, dann beginnt der Wettbewerb und läuft über die gesamte Saison.

Gespielt wird in einer Haupt- und Hoffnungsrunde. Das bedeutet, nach einem verlorenen Spiel kann man immer noch Turniersieger werden.

Der Abschluss findet am letzten Augustwochenende (29. und 30. August) mit den Endspielen statt.

Es sind Einzel- (Damen und Herren), Doppel- und Mixedspiele vorgesehen. Um dem Sinn und Zweck des Turniers gerecht zu werden, sind nur Spielerinnen mit Leistungsklasse gleich/größer als 10 zugelassen Das Turnier wird im „Doppel-K.o.-System“ (mit Haupt- und Hoffnungsrunde) ausgetragen. Das heißt, auch nach einer einmaligen Niederlage ist immer noch der Turniersieg möglich. Gespielt wird über zwei Sätze mit Tiebreak-Regel.

Zuletzt rund 120 Teilnehmer

In den letzten Jahren haben sich rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu diesem Turnier angemeldet.

Anmeldungen sind nur möglich über die Internetseite des Vereins https://www.tennisclub-herschweiler-p.de. Dort sind auch die Ausschreibung sowie weitere Einzelheiten zu finden.