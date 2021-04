Schwerer Unfall in der Nacht auf Dienstag auf der L 352 von Wahnwegen in Richtung Herschweiler-Pettersheim. In einer Kurve verlor ein BMW-Fahrer gegen 0.20 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug. Laut Polizei zeigt die Spurenlage, dass das Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam, die Böschung hinunterfuhr und sich überschlug. Sowohl der Fahrer als auch Beifahrer wurden leicht verletzt. Bei der medizinischen Erstversorgung wurde bei dem aus dem Kreis Kusel stammenden jungen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Fahrer und Beifahrer kamen ins Krankenhaus. An dem BMW entstand Totalschaden. Die Feuerwehren Herschweiler-Pettersheim und Krottelbach rückten mit 16 Kräften aus. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen vor Ort.