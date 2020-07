Der Fahrer eines dunklen 5er-BMWs mit Pirmasenser Kennzeichen belästigte eine hinter ihm fahrende Frau am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der B 423 zwischen Glan-Münchweiler und Altenglan. Wie die Polizei mitteilt, bremste er mehrfach stark ab und fuhr Schlangenlinien. In Gimsbach blieb er in der Ortsmitte stehen und zeigte der Frau den Mittelfinger. Etwa 100 Meter nach dem Gimsbacher Ortsausgang bremste er erneut, blockierte beide Fahrbahnen, stieg aus und fotografierte die Frau. Die beiden fuhren weiter und der BMW-Fahrer bremste am Ortsausgang Haschbach erneut bis zum Stillstand. Gegen ihn wird nun eine Strafanzeige wegen Nötigung und Beleidigung gestellt.