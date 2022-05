Der Diebstahl eines Wagens aus einer Garage beschäftigt die Kuseler Polizei. Wie die am Montag mitteilt, ist bereits vor einer Woche ein BMW des Typs E30 in Horschbach entwendet worden. Der rote BMW mit Alufelgen war in einer verschlossenen Garage in der Ringstraße abgestellt, das Fahrzeug war nicht mit Kennzeichen versehen. Die Tat muss sich zwischen Montagabend, 2. Mai, 22 Uhr, und dem folgenden Dienstagnachmittag, 17.20 Uhr, ereignet haben. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen. Hinweise an die Inspektion Kusel, Telefon 063819190.