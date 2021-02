Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet in Herschweiler-Pettersheim die Möglichkeit zur Blutspende. Die nächste Blutspendenaktion des DRK findet am Dienstag, 9. Februar, von 17 bis 20 Uhr in der Herzog-Christian-Schule statt. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet die Organisation um eine Terminvereinbarung auf der Internetseite www.spenderservice.net.