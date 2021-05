„Blutspenden in Zeiten des Coronavirus – Unbedenklich und wichtig!“ – unter dieser Überschrift lädt das Deutsche Rote Kreuz gemeinsam mit den Ortsgemeinden Altenglan, Haschbach, Rammelsbach, Matzenbach, Rehweiler, Theisbergstegen und Etschberg zu einem Blutspendetermin in die Rammelsbacher Turn- und Festhalle (Schulstraße 2) ein. Am kommenden Donnerstag kann dort von 16.30 bis 19.30 Uhr nach vorheriger Terminreservierung Blut gespendet werden. Das Rote Kreuz weist darauf hin, dass alle Sicherheitsauflagen bezüglich der Corona-Schutzverordnung, wie Mindestabstände und Hygienevorschriften, eingehalten werden. Eine Genehmigung der Landesregierung Rheinland-Pfalz liege ebenfalls vor. Die Terminreservierung ist über das Internet möglich. Bei Rückfragen steht auch die kostenfreie Spenderhotline des Blutspendedienstes unter der Telefonnummer 0800 1194911 zur Verfügung.