Mittlerweile gehört er zu den Volkskrankheiten: Unter Bluthochdruck leidet bundesweit fast jeder Dritte, informiert die Hochdruckliga. In der Rheinpfalz-Sprechstunde am Mittwoch, 16. November, gibt Volker Bertolino, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Westpfalz-Klinikum in Kusel, zwischen 14.30 und 15.30 Uhr Tipps zur Behandlung.

Außerdem informiert Bertolino, wie hoher Blutdruck überhaupt zu erkennen ist. Denn oft tritt die Hypertonie ganz plötzlich auf – und oft weiß auch keiner genau, warum. Ein Teil der Patienten sei durchaus familiär belastet, schildert Bertolino, doch bei vielen stochern die Mediziner bei der Ursachensuche im Dunkeln. „Am Anfang merkt der Patient das kaum.“ Etwa ab 40 Jahre steige der Blutdruck jedoch langsam an.

Ein gerötetes Gesicht könne bei einigen ein Hinweis auf Bluthochdruck sein, sagt Bertolino. Muss es aber nicht. Herzklopfen, Kopfschmerzen, oder dass man einfach schneller aus der Puste ist, seien weitere Symptome. Mitunter werde auch ein hämmernder Pulsschlag im Ohr wahrgenommen, berichtet der Mediziner. Schwere Anzeichen von erhöhtem Blutdruck wie Luftnot oder gar Enge auf der Brust treten allerdings zum Anfang eher weniger auf.

Gefahr eines Schlaganfalls

Werte von 120 zu 80 werden von Medizinern als ideal bezeichnet. Der Normwert für den Blutdruck liegt laut Bertolino etwas höher bei 140 zu 90. Von Bluthochdruck sprechen die Mediziner bei Werten darüber. Dann kann die Hypertonie eine der größeren Faktoren für Gefäßkrankheiten, Schlaganfall und Nierenleiden sein. Wird nicht behandelt, verkalken die Gefäße schneller, es droht ein Schlaganfall. Auch das Herz wird belastet, die Wände verdicken sich, außerdem kann die Netzhaut im Auge geschädigt werden.

Häufig stellen Patienten bei zufälligen Messungen einen höheren Wert fest. „Die Leute brauchen eine Diagnostik“, empfiehlt Bertolino. Daher sollte der Blutdruck ab 40 Jahren ab und zu kontrolliert werden. Für die Messungen gebe es mehrere Möglichkeiten, berichtet Bertolino. Er betont aber auch: „Ein Mal reicht nicht aus“. Eine 24-Stunden-Messung sei aussagekräftiger – auch wenn es anschließend mal blaue Flecken am Arm gibt. „Besser am Arm als im Kopf“, meint der Arzt augenzwinkernd.

Abnehmen und bewegen

Nicht selten sind Übergewichtige von hohem Blutdruck betroffen – bei Gewichtsabnahme zeigen sich nicht nur auf der Waage, sondern auch am Oberarm rasch Erfolge. Eine Behandlung des Bluthochdrucks erfolgt klassisch mit Medikamenten. Allerdings kann auch eine Umstellung der Ernährung auf mehr Gemüse, weniger Salz und Alkohol helfen. In Kombination mit regelmäßiger Bewegung können Patienten so relativ einfach etwas für ihre Gesundheit tun.

Info

Volker Bertolino ist am Mittwoch, 16. November, 14.30 bis 15.30 Uhr, unter der Telefonnummer 06381 921218 zu erreichen.