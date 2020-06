Ein Blumenteppich auf einem mobilen Anhänger: Die Idee des Lauterecker katholischen Pfarrers Christof Anselmann zu Fronleichnam wird nun wohl doch nicht in Gänze umgesetzt. Es sei eine „normale“ Fronleichnamsprozession genehmigt worden, berichtet der Pfarrer.

Die Prozession startet nach dem Hochamt am Donnerstag, 11. Juni, 10 Uhr, in der katholischen Kirche Wolfstein. Wegen der Corona-Krise hatte Anselmann zuvor erwogen, mit einem mobilen Blumen-Altar auf seinem Anhänger zu den Kirchenmitgliedern zu fahren. Nun seien drei Außenaltäre geplant, wovon wahrscheinlich zwei je auf einen Autoanhänger gelegt werden, damit diese gut vorbereitet werden und schon früh morgens an ihren Platz gefahren werden können. Die Rundfahrt mit dem Anhänger sei dann nicht mehr nötig, kündigt der Pfarrer an.

