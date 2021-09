Einige Unbekannte wussten am Wochenende offenbar nicht wohin mit ihrer Kraft und beschädigten mehrere Blumenkästen und Pflanzen in Adenbach. Der oder die Täter entfernten laut Polizeibericht in der Nacht zum Sonntag die Kabelbinder, mit denen die Blumenkästen an der Brücke im Ort befestigt waren, hoben die Kästen aus den jeweiligen Halterungen und warfen sie in den Bach. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Lauterecken entgegen unter der Telefonnummer 06382 9110.