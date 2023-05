Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Platz am Laurentiusbrunnen in Brücken wird ein neues Gesicht erhalten. Dem Vorhaben hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag zugestimmt. Auch die Erhöhung der Friedhofsgebühren sowie die mittelfristige Betriebsplanung des Gemeindewaldes wurden thematisiert.

Bereits vor zwei Jahren hat die Gemeinde das Gelände an der Ecke Stein-/Hauptstraße erworben. Nun soll im Zuge des Ausbaus der Landesstraße 350 der Platz am Laurentiusbrunnen aufgehübscht