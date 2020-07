Ein weiterer Leerstand in der Kuseler Fußgängerzone: Blumen Sievers in der Trierer Straße hat geschlossen. Wie Günther Sievers auf Anfrage der RHEINPFALZ sagte, habe man die Filiale in Kusel etwa 25 Jahre betrieben. Als Grund für die Schließung nannte er nicht nur sein Alter – Sievers und seine Frau Erika sind beide 80 Jahre alt – sondern auch die Corona-Krise. Er habe sich sehr darüber geärgert, dass er bis heute keinen Bescheid zu der beantragten Soforthilfe bekommen habe. „Da kamen mehrere Sachen zusammen“, sagte er zu den Ursachen der Schließung. Der Gärtnerbetrieb Sievers ist bereits seit 1928 in Odenbach ansässig. Dort und in Lauterecken liefen die Geschäfte vorläufig weiter, doch „ein Ende ist absehbar“, so der Gärtnermeister.