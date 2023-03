Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Blitzergruppe der Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein, Kusel-Altenglan und Nordpfälzer Land wird konkret: Der Rat in Rockenhausen stimmte als erstes zu, will aber eine Nachverhandlung in Sachen Personalplanung.

Sie ist recht knapp gehalten, die vierseitige Vereinbarung über die Zusammenarbeit. Bewusst so einfach wie möglich, hat Hans Feld in Rockenhausen betont: Der Büroleiter der VG Nordpfälzer