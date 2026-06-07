Im Bistum Speyer sollen neue Großpfarreien entstehen. Doch die Zuordnung ist strittig: Werden die Pfarreien im Kuseler Land mit Landstuhl statt mit Kaiserslautern vereint?

Vor dem Hintergrund zurückgehender Mitgliederzahlen und einer schmelzenden Personaldecke muss die katholische Kirche umstrukturiert werden. 70 Pfarreien im Bistum Speyer werden zu neun Großpfarreien zusammengefasst. Bisher war für die Katholiken im Kreis Kusel ein Zusammenschluss mit Kaiserslautern geplant. Doch inzwischen gibt es eine neue Überlegung, die bei einem Treffen in Speyer Mitte Mai beraten wurde: Danach sollen die drei Pfarreien im Kreis Kusel mit Sitz in Kusel, Schönenberg-Kübelberg und Lauterecken mit Landstuhl zusammengehen. Zur Pfarrei mit dem vorläufigen Namen Landstuhl-Kusel würden Kusel, Schönenberg-Kübelberg, Lauterecken, Landstuhl, Ramstein und Queidersbach gehören.

Am Samstag, 13. Juni, solle dieser Vorschlag der Diözesanversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden. Dabei werde allerdings noch kein Strukturkonzept final beschlossen werden können, heißt es.

„Entfernung nach Kaiserslautern zu weit“

Der Kuseler Dekan Michael Kapolka fand den ersten Vorschlag „eigentlich gut“. Allerdings sei die Entfernung nach Kaiserslautern zum Teil kritisiert worden, berichtet er. Mit dem neuen Entwurf, der sechs Pfarreien zusammenführen will, sei Beruhigung in die Diskussion eingekehrt. Kapolka, der in Kübelberg die größte Pfarrei im Kreis Kusel mit knapp 6000 Katholiken leitet, hält dieses Konstrukt auch für die kommenden Jahre für stabil.

Mit Spannung blickt er auf die künftige Bildung von Gemeinden. „Das muss gut vorbereitet werden“, fordert Kapolka, denn bisher habe es noch keine direkten Kontakte zu Landstuhl, Ramstein oder Queidersbach gegeben. Auch politisch gebe es keine Überschneidungen, dennoch möchte er werben für ein „hoffnungsvolles Nachvorneschauen“. Kirche werde sich zwar zum Teil aus der Fläche zurückziehen, dennoch sei er „voller Hoffnung, dass es wirklich funktioniert“.

„Fusion mit Landstuhl ist zu ländlich“

Anders als Kapolka hält der Kuseler Pfarrer Nils Schubert den geplanten Zuschnitt auf lange Sicht für nicht praktikabel. Die Einheit mit Landstuhl sei langfristig zu klein, kritisiert er. „Irgendwann kommen wir sowieso zu Kaiserslautern“, da sei es besser, gleich von Anfang an mit dabei zu sein, um nicht später das fünfte Rad am Wagen zu werden, findet Schubert. Schließlich sei Kaiserslautern das Zentrum für die West- und Nordpfalz. Der Zusammenschluss mit Landstuhl wäre „sehr ländlich, sehr klein, strukturschwach und beinhaltet Herausforderungen durch den demografischen Wandel“, gibt der Theologe zu bedenken. „Früher oder später wird es Probleme geben“, befürchtet er. Schon jetzt sei es schwer, in der Westpfalz offene Stellen zu besetzen.

„Alle müssen Federn lassen“, sagt Carl Plathner, Vorsitzender des Pfarreirates in Lauterecken. Die Zusammenlegung mit Kaiserslautern wäre „die beste aller unangenehmen Lösungen“, meint er. Ausdrücklich möchte er auch das Bistum loben, es habe zahlreiche Treffen und Befragungen realisiert. Plathner vertraut auf Gott und den Heiligen Geist. Die Kirche gehe seit 2000 Jahren ihren Weg, wirbt er für Zuversicht und Mut.

Die prognostizierten Zahlen

Laut Berechnungen des Bistums würde die Großpfarrei Landstuhl-Kusel im Jahr 2029 auf 22.376 Katholiken kommen und von einem Pfarrteam mit 14,4 Stellen versorgt werden. Für das Jahr 2035 prognostiziert das Bistum einen Rückgang auf 9,42 Pfarrstellen. Bistumsweit sinke die Anzahl der Stellen in den Pfarreien von 159,32 (2029) auf 106,90 (2035).

„Diese Zahlen basieren unter anderem auf der Annahme, dass zehn Prozent des pastoralen Personals in übergeordneten Aufgaben arbeiten, zwei Prozent vor Erreichen des regulären Ruhestandseintrittes gehen und wir nur etwa zwei Berufsanfänger pro Jahr in den pastoralen Berufsgruppen haben“, erläutert Bistumssprecherin Katharina Kiesel.