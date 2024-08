Seit Sonntag ist es klar: Am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag lohnt es sich, gebannte Blicke hinauf zum Firmament zu richten. Das hat Martin Bertges vom Arbeitskreis Astronomie und Geophysik am Geoskop mitgeteilt. Inzwischen liegen Bertges derart verlässliche Wetterprognosen vor, dass er sich in Sachen RHEINPFALZ-Ferienaktion guten Gewissens für den Montagabend hat entscheiden können. Bertges und seine Mitstreiter erwarten also Sternschnuppenbegeisterte, Naturinteressierte und alle anderen Neugierigen um 22 Uhr am Montagabend vor dem Museum Geoskop auf der Lichtenburg.

Für die Teilnehmer hat Bertges einige Tipps parat: Auch wenn der Tag heiß ist, sollten die Teilnehmer Jacken mitbringen. „Es kann kühl werden“, warnt der Exkursionsleiter. Er verweist auch darauf, dass ein Fernglas nutzen könne und dass, wer fotografieren möchte, ein Stativ dabei haben sollte. Mit einer Brennweite bis zu 100 Millimetern ließen sich zwar weniger die Perseiden, dafür aber der restliche Himmel fotografieren. Decken und Liegestühle – gerne mitbringen. Vor allem braucht es bei der Naturbeobachtung allerdings Geduld. Leser, die dabei sein möchten, können sich am Montag von 10 bis 12 Uhr in der Redaktion unter der Telefonnummer 06381 921217 melden. Wer dann am Abend kommt, sollte noch etwas ganz Wichtiges nicht vergessen, wie Bertges betont: Unbedingt dran denken: geheime Wünsche für die Sternschnuppen, die es zu sehen gibt.