Der Fotoclub Tele Freisen bietet einen Grundkurs an für Einsteiger in die Fotografie und für Fortgeschrittene, die ihr Wissen auffrischen wollen. An vier Abenden zeigen Referenten, wie Blende, Verschlusszeit und Brennweite motivgerecht eingesetzt werden können. Eine System- oder Spiegelreflexkamera muss mitgebracht werden.

Der Kurs beginnt am Samstag, 26. September, 10 bis 15 Uhr. Weitere Termine sind am Sonntag, 27. September, und am Sonntag, 4. Oktober, jeweils 9.30 bis 14 Uhr, sowie am Dienstag, 6. Oktober, 19 bis 21 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 150 Euro. Anmeldung bei Selina Dannheimer, E-Mail schriftfuehrer@fctf.de.