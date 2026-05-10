„Lebensretter“ zum Anfassen: In Rammelsbach verwandelt sich der Schulhof in ein Einsatzgelände. Beim Schulfest üben die Kinder Erste Hilfe und sammeln fleißig Stempel.

Schon von weitem waren am Samstagvormittag mehrere große Einsatzfahrzeuge zu sehen. Auf dem Schulhof der Grundschule in Rammelsbach herrschte ein buntes Gewimmel: Kinder liefen mit Stempelkarten in der Hand von Station zu Station, Eltern und Großeltern drängten sich zwischen Einsatzfahrzeugen, und immer wieder blitzte ein Blaulicht eines Polizeiautos auf. Die Schule hatte zum Abschluss ihrer Projektwoche unter dem Motto „Lebensretter“ eingeladen – und hunderte Gäste feierten mit.

Eine Woche lang hatten sich die Schüler intensiv mit den Aufgaben von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen beschäftigt. Jeden Tag war eine andere Organisation zu Gast. Das THW Freisen zeigte technische Hilfeleistung, die Bundespolizei erklärte Gefahren an Bahnhöfen, die Feuerwehr Altenglan übte Brandbekämpfung, das DRK brachte den Kindern bei, wie ein Verband angelegt wird – „da sind plötzlich 180 Mumien auf dem Schulhof herumgelaufen“, erzählte Schulleiterin Sigrid Schüßler lachend. Zum Abschluss der Projektwoche demonstrierte der DLRG-Ortsverein Altenglan eine Wasserrettung und die Arbeit der Rettungshundestaffel.

Mitmach-Parcours mit vielen Stationen

Der Präsentationstag begann mit einem bunten Bühnenprogramm. Die Erstklässler sangen ein Lied über Katzenrettung und Feuerlöschen, die Zweitklässler trugen ein Gedicht vor, die Drittklässler präsentierten einen „Lebensretter-Song“, während die Viertklässler musikalisch die stabile Seitenlage erklärten. Viel Beifall gab es auch für die Vorführung der Rettungshundestaffel, die von Patrick Cappel moderiert wurde.

Schüler konnten mit der Feuerwehrspritze der örtlichen Löscheinheit ihre Zielgenauigkeit testen. Foto: Eric Sayer

Anschließend verwandelte sich das Gelände in einen großen Mitmach-Parcours. Beim Radparcours der Polizei, dem Zielspritzen der Feuerwehr oder der Herzmassage beim Roten Kreuz konnten die Kinder selbst aktiv werden. Für jede absolvierte Station gab es einen Stempel. Wer alle gesammelt hatte, erhielt die Urkunde „Kleiner Lebensretter“ und eine Medaille. Großen Eindruck hinterließen auch die ausgestellten Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, THW, Bundespolizei und Flugplatzfeuerwehr der Airbase Ramstein. Markus Zimmer von der Bundespolizei zeigte den Kindern Helm, Einsatzkleidung und Ausrüstung eines Bundespolizisten. Besonders beliebt: das Polizeiauto, in das die Kinder einsteigen durften. „Wir machen Werbung für den Beruf des Polizisten und weisen gleichzeitig auf die Gefahren an Bahnhöfen hin“, erklärte Zimmer.

Engagierte Eltern packen mit an

Dass das Fest in dieser Größe stattfinden konnte, lag vor allem am Engagement der Elternschaft. Eltern spendeten Kuchen, verkauften Würstchen und Getränke und organisierten eine Tombola mit zahlreichen Sachpreisen regionaler Unternehmen. Der Erlös kommt dem Schulförderverein zugute. Besonders hervorgehoben wurde Elternvertreterin Julia Bredefeld. Sie hatte bereits im November die Idee eingebracht, Kontakte zu den Hilfsorganisationen geknüpft und die gesamte Organisation koordiniert. „Keine einzige Absage – alle haben sofort zugesagt“, berichtete sie stolz.

Beliebte Station beim Aktionstag: Probesitzen im Polizeiauto. Foto: Eric Sayer

Unterstützt wurde sie von Jenny Gimmler, die die gesamte Kuchen- und Helferorganisation übernahm. Zum Abschluss überreichten Bürgermeister Christoph Schneider und Ortsbürgermeister Thomas Danneck die Urkunden und Medaillen an die Kinder. Am Ende eines fünfstündigen Festes stand fest: Die kleinen Lebensretter von Rammelsbach haben in der Projektwoche viel gelernt, was sie möglicherweise noch gut gebrauchen können.