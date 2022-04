Manche zieht es zur Mandelblüte – andere zur Kirschblüte, die es rund um Altenkirchen in Mengen gibt. Nicht umsonst gibt es dort das Kirschenland-Museum und den Kirschenland-Wanderweg. Viele Jahre, von 1950 bis 1990, wurden auch Blütenfeste veranstaltet. Um an diese zu erinnern und die herrlich blühende Natur zu genießen, veranstaltet der Heimat- und Wanderverein am Sonntag, 24. April, eine Kirschblütenwanderung: Los geht es um 13.30 Uhr am Stockbrunnen, Wanderführer ist Rudi Hettrich.

Schlusspunkt der Wanderung ist das Rathaus, wo vom Landfrauenverein Altenkirchen Kaffee und Kuchen angeboten wird. Im Kirschenlandmuseum laufen an diesem Tag auf mehreren Monitoren Bilderserien und Filme von Blütenfesten, außerdem ein aktueller SWR-Beitrag über das Kirschenland. Museum und Landfrauen-Café sind ab 13.30 Uhr geöffnet. Das Museum kann jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr besucht werden sowie nach Vereinbarung unter 06386 229 oder 5776. Zugang, Räume und Toilette sind barrierefrei. Der Eintritt ist frei.