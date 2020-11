Der Obst- und Gartenverein Waldmohr hat mit Hilfe des Edeka-Lieblang Blütensamentütchen an die 450 Kinder in Waldmohr verteilt. Je Tüte können zwei Quadratmeter Blumenwiese ausgesät werden. Als Vorbild diene die neu angelegte Wiese in der Badstraße. Eine Anleitung und Tipps sind auf der Webseite des Vereins unter www.ogv-waldmohr.de zu finden.