Der Landwirtschaftsbetrieb Ralf und Jonas Klein aus Quirnbach hat einen interessanten Vorschlag für alle, die sich für Bienen und Insekten einsetzen wollen. Auf einem Acker soll, statt Mais anzupflanzen, eine bunte Blumenwiese entstehen. Mit einer Blühpatenschaft kann man dieses Projekt unterstützen.

Das Thema „Rettet die Bienen“, oder, wie es laut Ralf Klein richtig heißen müsste „Rettet alle Insekten“, sei zurzeit in aller Munde. Und Klein weiß, wovon er spricht – ist er doch nicht nur Landwirt, sondern auch aktiver Imker. Deshalb sei er auch sehr an einem insektenfreundlichen Bewirtschaftungskonzept für seine Äcker interessiert. So entstand die Idee, auf einem Acker am Sportplatz in Wahnwegen Blumen statt Mais anzupflanzen. „Der Acker wird mit einer speziellen Blühmischung angesät, die nicht nur eine Augenweide wird, sondern auch ein reichhaltiges Nahrungsangebot für Bienen und andere Insekten bietet“, verspricht Klein.

An dieser Blühfläche könne sich jeder beteiligen und eine sogenannte Blühpatenschaft für ein Jahr übernehmen – ob nun für sich selbst oder als Geschenk für andere. Die Fläche kann dann jederzeit besichtigt werden. Dabei könne man beobachten, „wie sich die Fläche im Jahresverlauf verändert, welche Pflanzen nach und nach aufblühen und von welchen Insekten sie besucht werden“.

Die Patenschaft für 100 Quadratmeter kostet 50, 200 Quadratmeter kosten 80 Euro, 300 Quadratmeter 110 Euro und 400 Quadratmeter 140 Euro. Blühpaten erhalten als kleines Dankeschön einen Gutschein für den Einkauf im Hofladen in Höhe von fünf Euro pro 100 Quadratmeter.

Info

Wer Blühpate werden möchte, kann seinen Beitrag ganz einfach überweisen. Kontoinhaber ist die Ralf und Jonas Klein GbR, die Iban lautet DE19 5405 1550 0102 0021 85 (BIC: MALADE51KUS). Wichtig: Als Verwendungszweck „Blühpate“ eintragen. Weitere Informationen gibt es auch telefonisch unter 0171 8607138 oder per E-Mail an r.u.u.klein@t-online.de