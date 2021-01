Die Bittmann-Stiftung hat dem Landkreis in diesen Tagen aus der Patsche geholfen. Während eines kurzfristigen Engpasses im Impfzentrum Kusel spendete die Stiftung dem Landkreis mehrere Spezialboxen für den Transport von Impfstoff. Wie der Impfkoordinator des Kreises, Philipp Gruber, auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, wurden Anfang der Woche zwei Transportboxen benötigt, die das Land kurzfristig nicht habe beschaffen können. Man habe dann bei Bito nachgefragt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Meisenheim und Standort in Lauterecken habe spontan zwei Spezial-Kühlbehälter für den Impfstofftransport kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Mehrweg-Thermo-Isolierbehälter von Bito würden bereits seit Jahren zum Transport und zur Lagerung beispielsweise von Impfstoffen eingesetzt, teilte die Bittmann-Stiftung mit.