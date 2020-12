Die Sportjugend verteilt derzeit die Dankeschön-Präsente des Kreisjugendrings Kusel an die Jugendleiter und Jugendtrainer im Landkreis. Wie der Kreisjugendring mitgeteilt hat, konnten aber vor Weihnachten noch nicht alle Präsente verteilt werden. Daher werden Vereine mit Jugendarbeit beziehungsweise deren Jugendleiter oder Trainer gebeten, sich an die Sportjugend, den Kreisjugendleiter oder auch direkt an Michaela Rohe, zuständig für die Sportjugend im Kreisjugendring, zu wenden, um die Präsente anzufordern. Rohe ist per Telefon unter 0151 21755992 oder per E-Mail an michaelarohe@gmx.de zu erreichen. Alternativ ist auch eine Abholung im Haus der „Live-Bühne“ in Godelhausen möglich.