Schüler haben für die Bito-Lagertechnik Bittman GmbH ein Konzept entwickelt, wie Mitarbeiter informiert und motiviert werden sollen, Energie am Arbeitsplatz und in Gemeinschaftsräumen einzusparen. Das Konzept „Klimasparschwein“ entstand beim Young Climathon, der 05er Klimaverteidiger-Woche, die der FSV Mainz 05 erstmals ausgerichtet hat. Die Aufgabe hatten Bito-Auszubildende dabei ins Rennen gebracht – das Unternehmen ist Klimaverteidiger-Partner des FSV für die Saison 2022/23. Wie die Firma aus Meisenheim mitteilt, die auch einen Standort in Lauterecken hat, soll der klimafreundliche und innovative Vorschlag der Schülergruppe auch umgesetzt werden. Ihr Ansatz: Sinkt der Energieverbrauch im Arbeitsalltag, wandern die Kosteneinsparungen in das Klimasparschwein, von dem beispielsweise nachhaltige Teambuilding-Events für die Belegschaft finanziert werden.