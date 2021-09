Die Bito-Lagertechnik Bittmann GmbH mit Sitz in Meisenheim und Werk in Lauterecken hat ihre Geschäftsführung erweitert. Zu Winfried Schmuck, seit 2017 alleiniger Geschäftsführer, kommen nun noch Dominik Freyland-Mahling als Verantwortlicher für die Produktion und Uwe Sponheimer als Geschäftsführer für den Bereich Betrieb. Der 49-jährige Freyland-Mahling war seit 2009 Werksleiter für Metallfertigung, der 41-jährige Sponheimer arbeitet seit 2006 für Bito, hatte zuletzt den Bereich „Bito Projekt“ geleitet und ist zudem Geschäftsführer der erst 2021 gegründeten „Bito Steel Constructions GmbH“. Schmuck bleibt laut Unternehmensmitteilung leitender Geschäftsführer und soll sich bei dem Lagertechnikspezialisten noch stärker auf die Bereiche Innovation und strategische Unternehmensentwicklung konzentrieren. Bito, 1845 vom Goldschmied Leopold Bittmann gegründet und 1991 von Idar-Oberstein nach Meisenheim umgezogen, hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr rund 240 Millionen Umsatz gemacht und zählt rund 1000 Beschäftigte; knanp 200 von ihnen arbeiten im 2001 gegründeten Werk in Lauterecken.