Aus dem Café am Markt wird in diesen Tagen Daniels am Markt. Dass bereits an Ostern der neue Gastronomie-Leuchtturm der Kuseler Innenstadt eröffnet werden soll, ist dem Gebäude noch nicht anzusehen. Betreiber Daniel Bößhar ist voller Ideen und Tatendrang.

Im Keller ist ein Kühlhaus eingebaut. Der Weinschrank im Restaurantbereich steht schon. Auf den Einbau-Kühlschrank muss Daniel Bößhar noch etwas warten – Lieferprobleme.