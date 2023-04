Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor zwei Jahren war die Biotonne das Aufregerthema im Kreis Kusel. Im ersten Jahr fielen über 5000 Tonnen an Biomüll an, insgesamt stieg das Aufkommen an Bio- und Restmüll um rund 1000 Tonnen. Für das Corona-Jahr 2020 erwartet die Kreisverwaltung erneut ein deutlich höheres Abfallaufkommen.

Zusätzliche Kosten und mehr Platzbedarf: Viele Diskussionen gab es zur Einführung der Biotonne im Landkreis Kusel zum Jahresbeginn 2019. Der Jahresabschluss der Abfallwirtschaftseinrichtung