Die Kopfbedeckung von „König Klaus dem ersten von Haschbach am Remigiusberg mit dem bürgerlichen Namen Schubinski“ hängt da am Haken. So hat es zumindest einer unserer Leser ausgedrückt.

Die rote Mütze ist natürlich das Erkennungsmerkmal von Klaus Schubinski, dem Noch-Ortsbürgermeister von Haschbach. Offensichtlich war das Bilderrätsel zu lösen, denn die RHEINPFALZ erreichten gut 30 E-Mails mit der richtigen Antwort. Einige Leserinnen und Leser vermuteten hinter der roten Kopfbedeckung den Kuseler Stadtbürgermeister Jochen Hartloff. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Neben dem Set aus zwei RHEINPFALZ-Dubbetassen und zwei Schlüsselbändern haben wir nachträglich noch zweimal zwei RHEINPFALZ-Schlüsselbänder springen lassen. Leider keine Chance auf einen Gewinn hat der Gesuchte selbst, der uns schrieb: „Bin ich dass!? Lieber Gruß Klaus Schubinski.“