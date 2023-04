Am Montag, 1. Mai, findet die zweite Waldmohrer Bierwanderung statt. Beginn ist um 11 Uhr am Marktplatz, wo der Obst- und Gartenbauverein seine Zelte aufbaut. Von dort aus geht es zur Fischerhütte am Motschweiher, zum Clubheim des Tennisclubs, zum Sportheim des VfB Waldmohr und schließlich wieder zurück zum Ausgangspunkt. Interessierte können an den einzelnen Stationen einsteigen und mitwandern.

An allen Stationen wird es Unterhaltung, etwas zu essen und verschiedene Bierspezialitäten sowie alkoholfreie Getränke geben. Der Rundwanderweg wird in der Ankündigung als familienfreundlich bezeichnet, die Strecke von fünf Kilometern sei auch mit dem Kinderwagen leicht zu bewältigen. dakö