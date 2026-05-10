In der Serie „Mein erstes Auto“ berichten Leserinnen und Leser von eben jenem. Diesmal erzählt Bianca Rohe von ihrem Opel Corsa, mit dem sie viel unterwegs war.

Für viele Menschen bleibt das erste eigene Auto unvergessen – so auch für Bianca Rohe aus dem Kuseler Stadtteil Diedelkopf. Ihr erstes Fahrzeug war ein Opel Corsa, den sie an ihrem 18. Geburtstag im Jahr 2010 von ihrem Bruder bekam. Der Preis: gerade einmal 100 Euro. Der damals bereits 15 Jahre alte Kleinwagen sollte für Rohe der Einstieg in die mobile Freiheit werden.

Ein Jahr lang war der Corsa ihr treuer Begleiter im Alltag. In dieser Zeit legte sie rund 30.000 Kilometer zurück. „Ich bin damit nach Mainz, Stuttgart und München gefahren“, erinnert sich Rohe. Auch der tägliche Weg zur Schule wurde mit dem kleinen Wagen zurückgelegt. Der Corsa war dabei nicht nur Transportmittel, sondern manchmal auch Schlafplatz: Zweimal übernachtete sie sogar in dem Pkw während ihrer Reisen.

Doch nach etwa einem Jahr endete die gemeinsame Zeit abrupt. Ein Motorschaden machte eine Reparatur unwirtschaftlich, sodass das Fahrzeug schließlich verschrottet werden musste. Trotz des kurzen Lebens ihres ersten Autos blickt Rohe mit einem Lächeln zurück. „So günstig waren meine Fahrkosten nie wieder“, sagt sie. Zufrieden sei sie mit dem Wagen gewesen – dennoch blieb es zugleich ihr erster und letzter Opel Corsa.