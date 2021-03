Die konstituierende Sitzung der Bezirkssynode an Alsenz und Lauter findet am Samstag, 10. April, nicht in der Donnersberghalle in Rockenhausen statt. Wegen der Corona-Krise wird die Zusammenkunft online organisiert. Besucher können die Synode ab 9 Uhr über den Youtube -Kanal „Prot. Dekanat An Alsenz und Lauter“ mitverfolgen. Dies teilte das Dekanat am Mittwoch mit.

Unter anderem werden ein Stellvertreter von Dekan Matthias Schwarz sowie der Vorsitzende der Bezirkssynode gewählt. Zudem werden die neuen Mitglieder und Ersatzleute des Bezirkskirchenrats bestimmt. Weitere Wahlen betreffen den Diakonieausschuss des Dekanats sowie einen Ausschuss für die Wahl von Landessynodalen. Das Dekanat an Alsenz und Lauter ist 2016 aus den vier Kirchenbezirken Lauterecken, Otterbach, Rockenhausen und Winnweiler hervorgegangen. Ende 2019 zählte der größte Kirchenbezirk in der pfälzischen Landeskirche rund 47.900 Evangelische in 32 Pfarrämtern in den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel und Donnersberg.

Internet

Zur Online-Synode