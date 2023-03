Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Für 90 Minuten muss die Freundschaft ruhen: „Ich lege mein Mandat nieder“, scherzt Trainer Thomas Löber vorm Samstags-Spiel seines TuS Bedesbach-Patersbach gegen Landesliga-Absteiger VfB Reichenbach (17 Uhr). Der SV Nanz-Dietschweiler hat am Wochenende frei. Das Team war bereits am Donnerstag am Ball.

Weil jetzt im Rockenhausener Stadtteil Dörnbach Kerwe ist, war der Tross des SV Nanz-Dietschweiler bereits am Donnerstagabend in die Nordpfalz gereist. Eine Fahrt zum Knicken. Vor allem für