Der SV Nanz-Dietschweiler will zurück in die Landesliga. Auf dem Weg dahin warten auf den Tabellenführer im Saisonendspurt aber noch einige hohe Hürden.

Es ist das Duell der besten Offensive der Liga („Rowos“: 92 Saisontore) gegen die zweitbeste Defensive (SVN: 29 Gegentreffer). Oder: Fünfter gegen Erster. Das zeigt schon, welche Aufgabe da auf den Tabellenführer bei der TSG Wolfstein-Roßbach wartet. „Wir haben es im Saisonverlauf ja schon oft genug gesagt: Uns fehlt die Konstanz. Hätten wir uns stabiler gezeigt, könnten wir im Konzert ganz vorne mitmischen. Das war aber aus verschiedenen Gründen nicht der Fall“, konstatiert TSG-Trainer Babak Anisi. Und doch hat er auch lobende Worte für seine Spieler parat: „Wir stellen den besten Angriff, die drittbeste Defensive. Und auch der Trend in den letzten Wochen ist ganz gut, wir haben dieses Jahr erst einmal verloren.“

Dass Mannschaften wie der SVN, die FCK-Portugiesen oder auch die SG Rockenhausen zu weit entfernt sind, als dass die TSG Wolfstein-Roßbach noch ganz vorne eingreifen kann, ist das Resultat der genannten, fehlenden Konstanz. „Wir sind in der Lage, mit jedem Gegner in der Liga mitzuhalten. Aber gerade gegen die Top-Teams gelingt uns das bislang nicht wirklich“, stellt Anisi fest. In bisher insgesamt vier Spielen gegen die ersten Drei gab es erst einen Punkt. Und nach dem zweiten Duell mit Nanz-Dietschweiler wartet anderthalb Wochen später noch das zweite Aufeinandertreffen mit den Kombinierten vom Donnersberg, der SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler auf die „Rowos“.

Anisi: Unser Restprogramm ist nicht gerade einfach

Läuft es in den verbleibenden Begegnungen richtig gut, könnte das TSG-Team vielleicht noch Dritter werden. Aber mit den Aufgaben Nanz-Dietschweiler, Rodalben, Rockenhausen, Eppenbrunn und Ramstein warten auch hier noch schwierige Gegner. „Wir wollen noch möglichst viele Punkte holen, die Saison bestmöglich abschließen. Wir wissen aber, dass unser Restprogramm jetzt nicht gerade einfach ist“, erklärt Anisi.

Nanz-Dietschweiler sei eine Mannschaft, „die zu Recht ganz oben steht, aber auch nicht unschlagbar ist“, meint der „Rowos“-Coach. Dazu aber müsse seine Truppe „die eigenen Stärken auf den Platz bringen, taktisch diszipliniert agieren und Fehler in der Defensive möglichst vermeiden“, befindet Anisi und tippt auf einen 3:2-Heimsieg.

Lauder: Spiel in der Hinterhand ein Vorteil

Zwei Punkte Vorsprung auf die FCK-Portugiesen, deren sechs auf die SG Rockenhausen: Es sieht wahrlich gut aus für den SV Nanz-Dietschweiler. Dessen Spielertrainer Fabian Lauder sagt, „dass wir mindestens Zweiter werden und in die Aufstiegsspiele kommen wollen“. Noch besser allerdings wäre natürlich, den aktuellen Platz an der Sonne bis zum Ende zu verteidigen.

Aber: Da warten noch sechs Spiele auf die Lauder-Elf, inklusive des Nachholspiels in Eppenbrunn. „Wir haben ein Spiel in der Hinterhand, das ist sicher ein Vorteil. Aber unser Restprogramm hat es in sich. Das beginnt mit der unglaublich schwierigen Aufgabe in Wolfstein. Wir spielen nur noch zweimal daheim, auch in Battweiler wird’s nicht einfach, in Eppenbrunn tun wir uns traditionell schwer. Wir müssen uns das auch verdienen und wollen es irgendwie schaffen. Aber wir wissen, dass es sehr schwer wird“, erklärt Lauder.

Derby mit zwei Teams, die Fußball spielen wollen

Was die eigene Mannschaft betrifft, so berichtet der Trainer, „dass man so langsam merkt, dass sich die Saison dem Ende entgegen neigt. Die Beine werden schwer, der Körper meldet sich“. Mit Blick aufs Wochenende müsse man „schauen, wer spielen kann“. Auf alle Fälle werde man in Wolfstein eine Mannschaft aufs Feld schicken, die Bock hat und was holen will. Lauder selbst freut sich sehr auf „ein Spiel mit fast schon Derby-Charakter und zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollen“.

Immer wieder betont er seinen großen Respekt vor dem kommenden Gegner: „Es ist mit der schwerste, den man haben kann und insgesamt eine Top-Mannschaft, mit großer individueller Qualität vor allem in der Offensive.“ Um dort zu bestehen, „müssen wir selbstbewusst auftreten, Gas geben und an unsere Grenzen gehen. Ich will auch nach dem Spiel noch vorne sein und hoffe auf einen 2:1-Sieg“.