Weiter so – taugt das als Devise in der Krise? Im Fall SV Nanz-Dietschweiler ist dies vorm Heimspiel gegen den VfB Reichenbach sicherlich okay. Weiter so ist auch das Motto beim Bezirksliga-Rivalen TuS Bedesbach-Patersbach. Aber aus anderen Gründen.

Wie richte ich jemanden auf, der geknickt wirkt, in sechs Partien nur einen Punkt an Land gezogen hat? Auf diese Frage muss SV Nanz-Dietschweilers Trainer nun die Antwort finden. Klingt knifflig, ist