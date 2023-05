Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis Bedesbach soll man es plumpsen gehört haben: Die Last von tonnenschweren Wacken hat das Team des Bezirksligisten SV Nanz-Dietschweiler mit dem 4:2 gegen Otterbach abgeschüttelt. Auf den ersehnten Sieg soll ein weiteres Erfolgserlebnis folgen – am Samstag bei Spitzenreiter FV Ramstein (15.30 Uhr). Der TuS Bedesbach-Patersbach empfängt den SV Mackenbach (17 Uhr).

Jede noch so lange Serie geht einmal zu Ende. Zwar nicht ganz so lang wie die Lindenstraße lief, aber doch immerhin acht Spiele in Folge war der SV Nanz-Dietschweiler sieglos geblieben. Dabei