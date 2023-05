Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gelingt der SG Veldenzland am Sonntag der vierte Sieg in Serie in der Abstiegsrunde der Bezirksliga Nahe? Es wäre ein weiterer Schritt in Richtung Klassenerhalt und zu einem Saisonziel, das lange Zeit alles andere als selbstverständlich aussah. Für den TuS Bedesbach-Patersbach und den SV Nanz-Dietschweiler geht es dagegen nur noch um gute Bewährungsproben.

Mit den bislang drei Siegen in Serie seit Start der Abstiegsrunde hat die Spielgemeinschaft aber schon einmal den Sprung „über“ den Strich geschafft. Tabellenplatz vier wäre