Die nun dreimal in Folge unbesiegte Bezirksliga-Truppe der SG Veldenzland erwartet am Sonntag (15.30 Uhr) in Medard den SV Niederwörresbach.

Nichts wurde es mit dem dritten Sieg in Folge. Aber immerhin ist die SG Veldenzland vor Wochenfrist im Heimspiel gegen den TuS Mörschied erneut ungeschlagen geblieben. 3:3 hieß es nach 90 packenden