Sieben Bewohner der Lebenshilfe-Kreisvereinigung Kusel besuchten am Samstagnachmittag den Reit- und Fahrverein Kusel. Die Gruppe, begleitet von ihren Betreuerinnen, erlebte einen lehrreichen und zugleich unterhaltsamen Nachmittag rund um das Thema Pferdepflege.

Der Besuch war Teil des Sommerprogramms der Lebenshilfe, einer Selbsthilfevereinigung für Menschen mit Behinderungen sowie deren Familien, Angehörigen und Freunden. Menschen mit Behinderungen in alle Lebensbereiche zu integrieren, ist für die Einrichtung eine Herzensangelegenheit. Mit dem Besuch beim Reit- und Fahrverein konnte ein weiterer Beitrag zur Erfüllung dieses Ziels geleistet werden. Zum Sommerferienprogramm zählten außerdem eine Eselwanderung in Erdesbach, ein Kinobesuch in Landstuhl, eine Fahrt an die Mosel sowie eine Schnitzeljagd durch die Kreisstadt. Der Besuch beim Reit- und Fahrverein hatte bereits in den vergangenen beiden Jahren auf dem Programm gestanden.

Dort konnten die Gäste hautnah erfahren, welche Arbeit mit dem Halten eines Pferdes verbunden ist. Unter der fachkundigen Anleitung von Vereinstrainerin Rita Klein wurde Haflinger Smartie gemeinsam geputzt, gebürstet und gestriegelt. Nach der ausgiebigen Pferdepflege begann der spaßige Teil des Nachmittags: In der Reithalle hatte Rita Klein einen Parcours vorbereitet, den die Besucher mit Pferden durchliefen. Mit großer Begeisterung führten sie die Tiere durch enge Gassen und meisterten einen Pylonenslalom. Einer der Gäste wagte es, sich auf den Rücken eines Pferdes zu schwingen.

Bevor die Halle verlassen wurde, reinigten die Gäste noch einmal sorgfältig die Hufe der Pferde und befreiten sie vom eingetretenen Hallenboden. Zum Abschluss wurden die Tiere mit Möhren und speziellem Futter verwöhnt – ein Dankeschön für ihre Geduld und Sanftmut.