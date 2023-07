Fürs kommende Wochenende sind bereits zum dritten Mal die landesweiten Bewegungstage ausgerufen. An drei Tagen gibt es in ganz Rheinland-Pfalz kostenlose Bewegungsangebote. In Kusel beteiligt sich das Fitnessstudio „Fitfam“. Am Freitag, 7. Juli, können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren von 15.30 Uhr bis 17 Uhr beim Selbstverteidungskurs Wing Tsun mitmachen. Am Samstag, 8. Juli, gibt es dort von 10 bis 10.45 Uhr ein gelenkschonendes Ganzkörperprogramm zu Musik. Das Angebot richtet sich an Interessierte aller Altersklassen. Einen Yoga-Kurs gibt es am Sonntag, 9. Juli, von 9.45 bis 10.45 Uhr. Anschließend findet von 10.45 bis 11.45 Uhr der Kurs „Jumping Fitness“ auf dem Trampolin statt. Hierfür ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Infos bei Annika Harth, Telefon 0176 31343157, E-Mail info@fitfam-kusel.de.

Auch in Quirnbach wird sich bewegt. So richtet die Tischtennisgemeinschaft am Samstag, 8. Juli, ihr Vereinsturnier im Bürgerhaus aus und bietet parallel ein Schnuppertraining für Neulinge an. Eine fünf Kilometer lange Familienwanderung, die auch mit Kinderwagen zu bewältigen ist, gibt es mit den Wanderführern Benno Müller und Jochen Körbel. Zudem bietet die Laufgruppe „Quirnbach am Start“ zwei Läufe mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an. Alle Aktionen starten um 14 Uhr am Bürgerhaus. Zuvor gibt es um 13.30 Uhr einen Vortrag von Lauftherapeut Günther Bergs zum Thema „Mut zur Bewegung“. Infos bei Jochen Körbel per Whatsapp (0160 4434605) oder E-Mail (jochen.koerbel@t-online.de).