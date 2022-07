Der Lauftherapeut Günther Bergs ist seit fast einem Jahr Bewegungsmanager für den Kreis Kusel. Er bietet für zwei Verbandsgemeinden Wanderungen an und würde gerne eine für den Kreis ganz neue Sportstätte errichten.

„Der Landkreis Kusel ist gut und vielseitig aufgestellt mit Bewegungsprogrammen“, sagt Bergs. Deshalb will er seinen Fokus vor allem auf langfristige Konzepte legen. Denn Ziel der rheinland-pfälzischen Landesinitiative „Land in Bewegung“, die 2020 wegen Corona nur verhalten startete und erst mal vor allem Online-Angebote schuf, ist: frei zugängliche Angebote für die Allgemeinheit schaffen. Dafür wurden Bewegungsmanager gesucht: Marie Schwindinger startete im Februar 2021, brachte die Aktion Bewegungssteine in den Kreis.

Günther Bergs ist ihr Mitte 2021 nachgefolgt. Menschen in Bewegung zu bringen, damit ihre Gesundheit zu stärken, ist der Lebensinhalt des Glanbrückers, dessen Laufschule im Namen den Zusatz „Gesundheits- und Bewegungskonzepte“ trägt. Der Lauftherapeut ist stellvertretender Vorsitzender des Adipositas Netzwerkes Rheinland-Pfalz.

Eine Idee aus den Stadtparks

Mit den Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan sowie Lauterecken-Wolfstein hat er ein Wanderprogramm aufgelegt, das bei ausreichenden Anmeldungen bei jedem Wetter und jeder Jahreszeit durchgezogen werden soll. Außerdem hat Bergs eine Idee, die er gerne umsetzen möchte: Einen Frisbee-Parcours, sogenanntes Frisbee-Golf, würde er gerne umsetzen. Ziel dabei ist es, die Scheibe in Kettenfangkörbe zu platzieren. Die Sportart sei aus Parks in Großstädten kaum wegzudenken – das sollte doch auch auf dem Land funktionieren und Menschen in Bewegung bringen, so der Gedanke.

Erfreut ist Bergs darüber, zusammen mit dem Inklusionslotsen des Landessportbundes Alexander Beuerle und dem CJD eine Inklusionsmaßnahme in Wolfstein auf den Weg gebracht zu habe: Mehrere Kinder und Jugendliche des CJD beteiligen sich und trainieren darauf, das Sportabzeichen abzulegen.

Info

Zwei Wanderungen gibt es jeden ersten Mittwoch im Monat in der VG Lauterecken-Wolfstein: eine etwas anspruchsvollere von zehn bis zwölf Kilometern jeweils am 9 Uhr, eine leichtere für Einsteiger von fünf bis sechs Kilometern Länge um 13 Uhr.

Der zweite Mittwoch im Monat verläuft ebenso in der VG Kusel-Altenglan. Für die kürzeren Strecken am Nachmittag ist die Teilnahme kostenfrei, der Teilnahmebeitrag für die etwa zweieinhalbstündige Tour am Morgen liegt bei acht Euro.

Wirklich anspruchsvoll sind die Wanderungen an jedem ersten Sonntag eines Monats, die für beide Verbandsgemeinden konzipiert sind: Start: 10 Uhr, Streckenlänge: zwischen 20 und 25 Kilometern lang, Dauer: fünf bis sechs Stunden, Kosten: zehn Euro.