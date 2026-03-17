Bisher brachten Tankwagen Wasser zur Burgruine Neu-Wolfstein, um die Grünanlagen und den Wingert zu bewässern. Doch die Straße ist gesperrt. Nun gibt es eine Idee.

Die Stützmauer der Straße zur Burgruine Neu-Wolfstein ist an der eingebrochenen Stelle zwar saniert, um weitere Schäden an dem alten Bauwerk zu vermeiden, ist der Weg für Fahrzeuge jedoch dauerhaft geschlossen. Das erschwert derzeit die Bewässerung der Grünanlagen sowie des Wingerts unterhalb der Burg, der von den Wolfsteiner Weinfreunden bewirtschaftet wird. „Da muss Wasser hoch, doch mit Tankwagen hochzufahren, belastet die Mauer“, erklärt Stadtbürgermeister Christian Nickel.

Am einfachsten erscheint es daher, eine Wasserleitung vom Spielplatz aus zu errichten. Diese soll nur bei Bedarf Wasser führen. Erforderlich ist dort auch eine Druckerhöhungsanlage. Auf den Berg transportiert werden soll nicht Trinkwasser, sondern Wasser aus einer Zisterne.

Eigenanteil der Stadt liegt bei etwa 5000 Euro

Eine Förderung für das Projekt soll es aus dem Leader-Programm für ländliche Entwicklung geben. Um die Förderrichtlinien zu erfüllen, sollen beispielsweise noch mehrsprachige Infotafeln aufgestellt werden, denkbar sei ein Weinlehrpfad. Die bereits zugesagte Förderung beträgt laut Nickel 70 Prozent. Der Eigenanteil der Stadt werde dann noch bei rund 5000 Euro liegen. Die Finanzierung über Spenden sei schon angesprochen worden.

Der Stadtrat sprach sich für eine Bauvoranfrage aus. Er wird zu einem späteren Zeitpunkt über das Projekt beraten und entscheiden.

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Ein Kupferstich von Matthäus Merian aus dem Jahr 1643 zeigt ein anschauliches Bild der Stadt Wolfstein und der Burg Neu-Wolfstein. Wie eine Krone erhebt sie sich über der Stadt. Von der ursprünglichen Anlage sind nur wenige Mauerreste übrig. Seit 1930 ist die Ruine auch Gedenkstätte für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.

