In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr entdeckten Beamte der Polizeiinspektion Kusel einen beschädigten schwarzen BMW am Fahrbahnrand der B423 kurz vor dem Kreisel in Fahrtrichtung Waldmohr. Er wies einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange auf. Bei der Befragung einer anwesenden Person kam der Verdacht auf, dass es um den Fahrer handelte. Der Mann stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss und stritt die Beteiligung an dem Verkehrsunfall ab. Da der Verdächtige kurz zuvor noch mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer redete, bittet die Polizei diesen oder andere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06381/9190 oder per Mail an die piku-sel@polizei.rlp.de zu melden.