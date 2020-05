Unverletzt jedoch mit einem Blutalkoholgehalt von 2,3 Promille ist am Montagabend ein 32-Jähriger nach einem Verkehrsunfall auf der B 270 aus dem Fahrzeug gestiegen. Es hätte schlimmer für ihn ausgehen können, meint die Polizei und schildert den Vorfall folgendermaßen: Der Autofahrer war mit seinem Hyundai auf der Bundesstraße von Kreimbach-Kaulbach in Richtung Olsbrücken gefahren. In einer Linkskurve kam er zunächst nach rechts auf den unbefestigten Fahrbahnrand. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, weil er vermutlich nicht nur alkoholisiert sondern auch zu schnell unterwegs war, und verzog das Lenkrad. Dann ging es nach links über die Fahrbahn hinaus und der Wagen schlug nach einer 180-Grad-Drehung seitlich in eine Mauer neben der Straße ein. Am Auto und der Mauer entstand erheblicher Sachschaden.