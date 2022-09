In der Nacht von Samstag auf Sonntag, meldeten mehrere Anrufer, dass ein stark beschädigtes Auto durch Breitenbach fahre. Wie die Polizei mitteilt, konnte eine Streife das Fahrzeug im Bereich der „Fürther Straße“ kontrollieren: Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch bei der 24-jährigen Fahrerin wahr. An einem Auto in der Straße „Oberer Kalkofen“ konnten zudem „frische“ Unfallspuren festgestellt werden, die mit den Schäden am Fahrzeug der 24-Jährigen übereinstimmen. Auf die Polizeidienststelle wurde ihr eine Blutprobe entnommen und mehrerer Strafanzeigen gefertigt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.