Alles begann mit einem Hilferuf. Ein 60 Jahre alter Mann aus dem Saarland war am Montagmittag an der Landesstraße in Höhe der Kläranlage eine mehrere Meter tiefe Böschung hinabgestürzt. Wie die Feuerwehr Altenkirchen auf ihrer Facebook-Seite berichtet, kam ein Passant dem Mann zu Hilfe und brachte ihn auf den oberhalb der Böschung verlaufenden Radweg. Der 60-Jährige wurde dann von einen Ersthelfer der Feuerwehr versorgt, bis der Rettungsdienst eintraf. Wie die Polizei mitteilt, sei die Ursache für die hilflose Lage des Saarländers schnell ausgemacht worden: Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Ersten Ermittlungen zufolge saß der Mann kurz vor seinem Sturz noch hinter dem Steuer seines Autos. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. „Seinen Führerschein wird er für einige Zeit nicht wiedersehen“, heißt es im Polizeibericht. Doch damit nicht genug: Die Polizisten nahmen das Auto des Mannes genauer unter die Lupe und entdeckten im Handschuhfach eine geladene Schreckschusspistole. Für die Waffe – diese wurde sichergestellt – besitzt der 60-Jährige keine Erlaubnis.