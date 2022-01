Eine Autofahrt endete am Montagabend für einen 40-Jährigen mit der Beschlagnahmung seines Führerscheins. Der Mann war mit seinem Auto auf der Bundesstraße von in Richtung Lauterecken unterwegs. Laut Polizeibericht übersah er einen geparkten Kombi, sodass es zum Unfall kam. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Streife, dass der 40-Jährige Alkohol getrunken hatte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt. An beiden Autos entstand erheblicher Schaden.